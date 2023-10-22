Siirt Belediyesi, Akıllı Kart Dolum Poz Cihazı Bayiliği Veriyor
Ekonomi Haberleri
Siirt Belediyesi, şehir içi ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmeti başlattı. İnternet Bankacılığı ve cep telefonlarından kart yükleme olanağına ek olarak, şehir içi toplu taşıma kartlarının dolum noktalarının mesai saatleri sona erdiğinde kapanması nedeniyle vatandaşları mağdur etmemek amacıyla iş yerlerine 'Akıllı Kart Dolum Poz Cihazı' bayiliği verilecek. Bu sayede iş yerleri geceleri de açık tutulacak ve vatandaşlara hizmet sunulacak.
Siirt Belediyesi, şehir içi ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmeti başlattı.
Siirt Belediyesi İnternet Bankacılığı ve cep telefonlarından kart yükleme olanağının yanı sıra, şehir içi toplu taşıma kartlarının dolum noktalarının mesai saatleri sona erdiğinde kapanması nedeniyle vatandaşları mağdur etmemek amacıyla iş yerlerine "Akıllı Kart Dolum Poz Cihazı" bayiliği veriyor.
Bu yeni bayilik sayesinde, iş yeri geceleri de açık tutulacak ve vatandaşlara hizmet sunulacak. - SİİRT