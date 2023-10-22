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Siirt Belediyesi, Akıllı Kart Dolum Poz Cihazı Bayiliği Veriyor

Siirt Belediyesi, şehir içi ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmeti başlattı. İnternet Bankacılığı ve cep telefonlarından kart yükleme olanağına ek olarak, şehir içi toplu taşıma kartlarının dolum noktalarının mesai saatleri sona erdiğinde kapanması nedeniyle vatandaşları mağdur etmemek amacıyla iş yerlerine 'Akıllı Kart Dolum Poz Cihazı' bayiliği verilecek. Bu sayede iş yerleri geceleri de açık tutulacak ve vatandaşlara hizmet sunulacak.