İstanbul Marketing Awards'tan Sigortam.net'e çifte ödül

Sigortam.net, İstanbul Marketing Awards'ta "Arabama Yapar mı?" projesiyle iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje, "Marka İletişiminde Mizah Kullanımı" ve "Satışta Oyunlaştırma" kategorilerinde elde ettiği başarıyla, markanın yaratıcı ve kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha tescilledi.

Sigortam.net'in dikkati çekici içgörülerden yola çıkarak hayata geçirdiği "Arabama Yapar mı?" projesi, mizahı, veriyi ve teknolojiyi bir araya getirerek şehir yaşamında sürücülerin sıkça karşılaştığı bir sorunu yaratıcı bir deneyime dönüştürüyor.

Yapay zeka destekli altyapısı ve oyunlaştırılmış kurgusuyla proje, kullanıcılarla bağ kurarken satış iletişiminde de fark yaratıyor.

Sigortam.net, bu sene 15 ödülün sahibi olarak, pazarlama ve marka iletişimi alanındaki istikrarlı başarısını sürdürmeye devam ediyor.