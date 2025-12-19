Haberler

İstanbul Marketing Awards'tan Sigortam.net'e çifte ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sigortam.net, 'Arabama Yapar mı?' projesiyle İstanbul Marketing Awards'ta 'Marka İletişiminde Mizah Kullanımı' ve 'Satışta Oyunlaştırma' kategorilerinde ödül aldı. Proje, mizahı ve teknolojiyi bir araya getirerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sigortam.net, İstanbul Marketing Awards'ta "Arabama Yapar mı?" projesiyle iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje, "Marka İletişiminde Mizah Kullanımı" ve "Satışta Oyunlaştırma" kategorilerinde elde ettiği başarıyla, markanın yaratıcı ve kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha tescilledi.

Sigortam.net'in dikkati çekici içgörülerden yola çıkarak hayata geçirdiği "Arabama Yapar mı?" projesi, mizahı, veriyi ve teknolojiyi bir araya getirerek şehir yaşamında sürücülerin sıkça karşılaştığı bir sorunu yaratıcı bir deneyime dönüştürüyor.

Yapay zeka destekli altyapısı ve oyunlaştırılmış kurgusuyla proje, kullanıcılarla bağ kurarken satış iletişiminde de fark yaratıyor.

Sigortam.net, bu sene 15 ödülün sahibi olarak, pazarlama ve marka iletişimi alanındaki istikrarlı başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title