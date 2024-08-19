Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri Türkiye ekonomisi için kritik rol oynuyor

Türkiye Girişimci Acenteler Platformu (TÜGAP) Kurucu Başkanı Abdulcelil Alkış, sigortacılık sektörü ve bireysel emeklilik sistemlerinin ülkenin ekonomik istikrarı, büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için kritik bir rol oynadığını söyledi.

Hazırladığı çalışmada, sigortacılık sektörü ve bireysel emeklilik sistemlerinin Türkiye ekonomisine olan katkılarını inceleyen Alkış, bu iki sektörün, tasarrufların artırılmasından enflasyonun kontrol altına alınmasına, sermaye piyasalarının derinleştirilmesinden istihdamın artırılmasına kadar geniş bir yelpazede önemli etkiler oluşturabileceğini vurguladı.

Aynı zamanda Gurbet Kasko Kurucusu olan Alkış, "Türkiye ekonomisi son yıllarda bir adım ileri, iki adım geri gitme durumunda kalıyor. Ekonomik kazanımlarımızı korumakta zorlanıyoruz. Bu durum karşısında sigortacılık sektörü ve bireysel emeklilik sistemleri, ekonominin ihtiyaç duyduğu sermaye birikimini teşvik edecek ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak potansiyele sahip iki önemli yapı taşıdır" dedi. Alkış, bu bağlamda Türkiye ekonomisine 300 milyar dolar değerinde altının kazandırılmasının sigorta acentelerinin güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Çalışmasında, sigortacılık sektörünün ve bireysel emeklilik sistemlerinin ekonomiye olan etkilerini dört ana başlık altında değerlendiren Alkış, şu noktalara dikkat çekti:

"Tasarrufların artırılması: Bireysel emeklilik sistemleri, uzun vadeli tasarrufların artırılmasına katkı sağlarken, bu tasarrufların ekonomiye yatırım olarak geri dönmesini mümkün hale geliyor. Bu durum, sermaye birikimini teşvik ederek ekonomik büyümeye önemli bir ivme kazandırıyor. Enflasyonun kontrol altına alınması: Artan tasarruflar, tüketim harcamalarını azaltarak enflasyon baskısını hafifletiyor. Böylece talep kaynaklı enflasyonun kontrol altında tutulması ve ekonomik istikrarın sağlanması mümkün oluyor. İstihdamın artırılması: Sigortacılık sektörü ve bireysel emeklilik sistemleri, doğrudan ve dolaylı olarak geniş bir istihdam alanı oluşturuyor. Bu sektörlerde çalışan acenteler, danışmanlar, yöneticiler ve destek hizmetleri, ekonomiye değer katan önemli iş gücünü oluşturuyor. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi: Bireysel emeklilik fonları, sermaye piyasalarına önemli miktarda kaynak sağlıyor. Bu fonlar, çeşitli finansal enstrümanlara yatırım yaparak piyasaların likiditesini artırıyor ve piyasa derinliğine katkı sağlıyor."

"Yastık altı tasarruflar, büyük potansiyel teşkil ediyor"

Türkiye'de sigortacılık sektörü ve bireysel emeklilik sistemlerinin henüz tam potansiyeliyle çalışmadığını, özellikle sisteme dahil olmayan 'yastık altı' tasarrufların büyük bir potansiyel teşkil ettiğini vurgulayan Alkış, bu potansiyelin harekete geçirilmesinin, Türkiye ekonomisine büyük kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

Kentsel ve kırsal alanlarda faaliyet gösteren acentelerin güçlendirilmesinin, daha geniş bir kesime ulaşmayı ve sisteme daha fazla katılım sağlamayı mümkün kılacağını söyleyen Alkış, bu bağlamda sektöre yönelik şu önerilerde bulundu:

"Acente ağının genişletilmesi ve güçlendirilmesi: Sigorta acentelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, bu sektörlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacaktır. Farkındalık ve eğitim kampanyaları: Vatandaşların sigorta ürünleri ve bireysel emeklilik sistemlerinin faydaları hakkında bilgilendirilmesi, sisteme katılımı artıracaktır. Vergisel teşvikler: Bireysel emeklilik sistemine katılanlara yönelik vergisel teşviklerin artırılması, bu sistemin daha fazla vatandaş tarafından tercih edilmesini sağlayabilir. Dijital altyapının güçlendirilmesi: Dijital altyapının geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin kullanılması, sigortacılık hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır."

"Sektörlerin güçlendirilmesi, Türkiye ekonomisinin kurtuluş reçetesi olabilir"

Vatandaşları da sigorta yapmaya ve bireysel emeklilik sistemine dahil olmaya davet eden Alkış, "Bu mesele, siyasetten tamamen uzak, milli bir konudur ve uzun vadede nesillerimizi koruyacak bir sistemdir. Sigortacılık sektörü ve bireysel emeklilik sistemleri, sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda sosyal refah için de büyük önem taşıyor. Bu sektörlerin güçlendirilmesi, Türkiye ekonomisinin kurtuluş reçetesi olabilir" diye konuştu. - MERSİN