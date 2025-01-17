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Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, GSS prim borcu olan vatandaşlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Değişiklik, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararında yapıldı. Karar, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilme süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

YENİ DÜZENLEME

Bu düzenleme, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklikle gerçekleştirildi. Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM DEVAM EDECEK

Bu karar sayesinde, GSS prim borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler.

Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil ibrahim Adıgüzel:

gss borclari silinecekti noldu durduk yere borclandirdilar şimdide lütufta bulunuyorlar sanki neresinden tutsan elde kalir

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