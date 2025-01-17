Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilme süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

YENİ DÜZENLEME

Bu düzenleme, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklikle gerçekleştirildi. Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM DEVAM EDECEK

Bu karar sayesinde, GSS prim borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler.