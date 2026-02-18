Sigaraya bir zam daha! Yarından itibaren geçerli olacak

Sigara fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Güncellenen fiyat listesine göre, BAT grubundaki birçok üründe fiyat artışına gidildi.

Söz konusu gelişmeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üçüncü sigara grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT 105 TL

Yeni düzenlemeyle birlikte grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar yarından (19 Şubat) itibaren geçerli olacak.

İLK ZAM HABERLERİ JTI VE PHİLİP MORRİS'TEN GELMİŞTİ

İlk zam haberi JTI grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre, grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL'ye çıkmıştı. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL olarak belirlenmişti. Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmamıştı. Sarmalık tütün kullananları da etkileyen düzenlemeyle 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye yükselmişti.

JTI grubunun ardından Philip Morris grubunun ürünlerine de zam yapılmıştı. Grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olmuştu.

Kaynak: Haberler.com