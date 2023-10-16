Sigara Firmalarına 215 Milyon TL İdari Para Cezası

TİCARET Bakanlığı, sigara firmalarına yönelik incelemelerde çifte fatura düzenleyen firmalara toplam 215 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel girişimlere karşı soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan denetimlere ilişkin, "Bakanlığımız müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına toplam 215 milyon TL ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara ham maddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimlerin azami hassasiyetle takip edildiği, bütün sektörde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.