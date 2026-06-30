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Sierra Leone Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Sierra Leone Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti
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Sierra Leone Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Sydney Leslie Campbell, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret ederek ülkesinin ekonomik gelişmeleri hakkında bilgi verdi. SANKON Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme kararlılığını vurguladı.

SİERRA Leone Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Sydney Leslie Campbell, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Sierra Leone Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Sydney Leslie Campbell, SANKON Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette Sierra Leone Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişmeleri hakkında katılımcı şirketleri bilgilendirdi. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "SANKON Yönetim Kurulu olarak Türkiye ile Sierra Leone arasında Ekonomik ve Ticari ilişkilerimize katkı sağlamaya bundan sonraki süreçlerde de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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