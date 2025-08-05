Siemens, EcoVadis'tan Platin Madalya ile Sürdürülebilirlikte Rekor Kırdı

Siemens, 2025 EcoVadis Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi'nde 85 puanla kendi rekorunu kırarak "Platin" madalyaya layık görüldü.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, ticari sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu EcoVadis tarafından yapılan Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi'ne dünya genelinde yaklaşık 130 bin şirket katıldı.

Siemens, 85 puanla en yüksek seviye Platin madalyayı elde etti. Şirket, bu puanla tarihindeki en yüksek derecelendirmeye ulaşırken, katılımcılar arasında yüzde 1'lik dilimde yer aldı.

EcoVadis'in değerlendirmesinde "çevre", "etik", "işgücü ve insan hakları" ile "sürdürülebilir satın alma" alanlarında yüksek puan alan Siemens, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ortaya koydu. Siemens Mobility ise ayrı bir değerlendirme sonucunda 84 puana ulaştı.

EcoVadis'in iş alanındaki sürdürülebilirlik derecelendirmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 İlkesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve ISO 26000 gibi uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına dayanıyor.

Siemens'in iş kollarının yüzde 90'ından fazlası, müşterilerinin sürdürülebilirlik alanında somut ve olumlu etkiler elde etmesine katkı sağlıyor. Bu katkılar, "karbonsuzlaşma ve enerji verimliliği", "kaynak verimliliği ve döngüsellik", "insan odaklılık ve toplumsal fayda" başlıkları altında toplanıyor. Şirket, sunduğu ürün ve hizmetlerle yalnızca kendi operasyonlarını değil, aynı zamanda iş ortaklarının ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını da destekliyor.

"Sürdürülebilirlik, işimizin merkezinde yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Siemens Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Eva Riesenhuber, bu dereceyle sürdürülebilirlik alanındaki liderliklerini pekiştirdiğini belirtti.

Bu başarının, çalışanların gösterdiği özveri ve adanmışlığın takdir edilmesini sağladığını aktaran Riesenhuber, "Sürdürülebilirlik, işimizin merkezinde yer alıyor. Müşterilerimizi daha rekabetçi, dirençli ve sürdürülebilir hale getirme konusunda desteklerken, endüstri, altyapı ve mobilite alanlarındaki etkimizi de ölçeklendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Siemens Mobility Sürdürülebilirlik Başkanı Andreas Mehlhorn de EcoVadis'in bu madalyasına bir kez daha layık görülmenin, demiryolu sektöründeki lider konumlarının güçlü bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Mehlhorn "Bu başarı, operasyonlarımız ve tedarik zincirimiz genelinde titiz sürdürülebilirlik standartlarını koruyarak müşterilerimiz için sürdürülebilir çözümleri entegre etme taahhüdümüzü yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.