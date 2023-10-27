SGK listeyi güncelledi! İşte erken emeklilik hakkı bulunan meslekler
Ekonomi Haberleri
SGK, belirli meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu uygulama, çalışanların 46-50 yaş arasında emekliye ayrılmasını sağlıyor. Yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesi güncellendi. İşte erken emeklilik hakkı bulunan meslekler.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi.
SGK, belirlediği birtakım mesleklere erken emeklilik hakkı tanıyor. Uygulamaya göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor. Yıpranma hakkı olarak bilinen uygulama, çalışanların erken emekli olmasına olanak tanıyor.
Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin prim gün sayısını doldurması gerekiyor.
SGK yıpranma hakkı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil.
- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
- Cıva üretimi işleri
- Madencilik ve yeraltı işleri
- Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
- Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
- Radyoaktif işler
- Emniyet çalışanları
- Askerler
- Basın ve gazetecilik işleri
- Ebe
- İtfaiye ve yangın söndürme işleri
- Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
- TBMM yasama organı üyeleri
- Kurşun ve arsenik işleri
- Su altında çalışmayı gerektiren işler
- Hastabakıcı hemşireler
- Diş doktoru
- Eczacı
- Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları
- Alüminyüm fabrikaları işçileri
- Hemşire
- Döküm fabrikaları çalışanları
- Çimento fabrikaları personeli
- İhtiyat pilotları
- Kok fabrikaları çalışanları
- Doktorlar
- Toplum sağlığı teknisyeni
- Termik santral işçileri