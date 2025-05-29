Setur Marinaları, Mavi Bayrak Yarışmasında Ödül Aldı

Setur Marinaları, Mavi Bayrak Yarışmasında Ödül Aldı
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Setur Marinaları, TÜRÇEV'in düzenlediği Mavi Bayrak yarışmasında, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 'En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü.

Setur Marinaları, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen Mavi Bayrak yarışmasında ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zincir marina işletmesi Setur Marinaları'nın çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, takdir edilmeye devam ediyor.

Şirketin Ayvalık, Kaş ve Yalova'daki marinaları, TÜRÇEV'in Mavi Bayrak yarışmasında "En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri" kategorisinde ödül elde etti. Ödül, Antalya'da düzenlenen törenle takdim edildi.

Bu yarışma, ulusal ve uluslararası standartları karşılayan nitelikli, temiz, bakımlı, donanımlı ve güvenli marinalara yönelik değerlendirme sunuyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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