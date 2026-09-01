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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 48,2740 liradan, euro 56,0910 liradan işlem görüyor. Döviz kurlarındaki bu seviyeler, önceki kapanışa göre hafif bir artışa işaret ediyor; dolar 48,26, euro 56,00 liradan kapanmıştı.

Dolar 48,2740 liradan, euro ise 56,0910 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 48,2720 liradan alınan dolar 48,2740 liradan, 56,0890 liradan alınan euro ise 56,0910 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 48,26 liradan, euro ise 56,00 liradan satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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