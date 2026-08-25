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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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Dolar 48,0960 liradan, euro ise 56,0840 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 48,0940 liradan alınıp 48,0960 liradan, euro 56,0820 liradan alınıp 56,0840 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 48,08, euro ise 56,11 liradan satılmıştı.

Dolar 48,0960 liradan, euro ise 56,0840 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 48,0940 liradan alınan dolar 48,0960 liradan, 56,0820 liradan alınan euro ise 56,0840 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 48,08 liradan, euro ise 56,11 liradan satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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