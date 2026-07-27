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Dolar ve Euro Haftaya Rekor Seviyelerden Başladı

Dolar ve Euro Haftaya Rekor Seviyelerden Başladı
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Dolar 47,3620 liradan, euro ise 54,0680 liradan haftaya giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 47,36 liradan alınıp 47,36 liradan satılırken, euro 54,06 liradan alınıp 54,07 liradan satılıyor. Geçen kapanışa göre dolar yükselirken, euroda da artış görüldü.

Dolar 47,3620 liradan, euro ise 54,0680 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 47,3600 liradan alınan dolar 47,3620 liradan, 54,0660 liradan alınan euro ise 54,0680 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,34 liradan, euro ise 53,86 liradan satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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