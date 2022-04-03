Şenoba Belediyesi'nden vavtandaşlara destek

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bir yandan ihtiyaç sahiplerine yardım ederken, bir yandan da öğrenci okutup desteklere devam ediyor.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal olmak üzere toplamda 80 öğrenci okutan Babat, bir yandan da Şenoba'da yapılan düğün ve vatandaşların taziye yemeklerini karşılıyor. Başkan Babat Uludere'de dershaneye giden 80 öğrencinin günlük servis gidiş-gelişlerini, yemeklerini de Uludere'de anlaştıkları lokantada karşılıyor. Babat, yaptıklarından en önemlisinin eğitim olduğunu belirtirken, 80 öğrencinin masraflarını karşıladıklarını ifade etti.