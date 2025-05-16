Şekerbank'ın Carbonmap Platformu, Uluslararası Ödül Aldı

Şekerbank'ın Carbonmap Platformu, Uluslararası Ödül Aldı
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Şekerbank, sürdürülebilirlik odaklı emisyon hesaplama platformu Carbonmap ile uluslararası KOBİ Bankacılığı etkinliğinde gümüş ödül kazandı. Bu platform, KOBİ'lerin karbon ayak izlerini yönetmelerine yardımcı oluyor.

Şekerbank'ın geliştirdiği emisyon hesaplama platformu Carbonmap, "KOBİ Bankacılığında Etki" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, sürdürülebilirlik odaklı dijital platformu Carbonmap ile uluslararası alanda başarıya imza attı.

Carbonmap, bankacılık inovasyonlarının ödüllendirildiği uluslararası bir organizasyon olan Qorus'un KOBİ Bankacılığı etkinliğinde, 47 farklı ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde kişinin katılımıyla 20 binden fazla çevrimiçi oy kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu "KOBİ Bankacılığında Etki" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Bankanın müşterilerine ücretsiz olarak sunduğu Carbonmap, KOBİ'lerin karbon ayak izlerini ölçmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyor.

Yapay zeka destekli sohbet ara yüzüyle, kullanıcıların sürdürülebilirlik alanındaki sorularına hızlı ve etkili yanıtlar veren platform, karşılaştırma ve gruplama gibi ileri düzey modülleriyle işletmelerin karbon düzenlemelerine yönelik rekabet güçlerini artırarak uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına da destek oluyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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