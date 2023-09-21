Seferihisar Belediyesi Ekinezya Üretimine Başladı

Seferihisar Belediyesi, Düzce köyünde başlattığı ekinezya üretiminde ilk hasadı yaptı. Eski çağlarda ilaç olarak kullanılan ve şifalı bir bitki olan ekinezya, ata tohumu ve lavantadan sonra Seferihisar tarımının yeni yıldızı olacak.

Seferihisar Belediyesi, Düzce köyünde başlattığı ekinezya üretiminde ilk hasadı yaptı. Eski çağlarda ilaç olarak kullanılan ve şifalı bir bitki olan ekinezya, ata tohumu ve lavantadan sonra Seferihisar tarımının yeni yıldızı olacak.

Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Düzce köyünde bulunan bir buçuk dönüm araziye Haziran ayında ekilen 6.000 ekinezya kökü, olgunlaşarak bugüne ulaştı. Halk sağlığına birçok faydası bulunan ekinezyaların ilk hasadı yapılarak, kurutulma çalışmalarına başlandı. Ekinezyaların kuruma süresi bittikten sonra, Halk Market'te satışa sunulması planlanıyor. Bitki çayı için de kullanılabilecek olan ekinezyalar, Seferihisar halkının yeni gözdesi olacak.

İLAÇ OLARAK KULLANILIYORDU

Ekinezya, güzel ambiyansı ile bölgenin turizmine de büyük değer katması bekleniyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Düzce köyünde ekinezya bitkisinin yetiştirilmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini söyleyerek, "Araştırmaları incelediğimizde ekinezya bitkisinin Düzce köyünün sembolü olduğunu gördük. Bu heyecanımızı artırdı. Bugün ilk hasadı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu toprakların üretim gücüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekinezya bitkisi, açık ağaçlık alanlar ve nemli yerlerde kolaylıkla yetiştiriliyor. Türüne bağlı olarak mor veya pembe renkteki çiçeklere sahip olan ekinezya, olgunlaştığında 30 ila 60 cm uzunluğuna ulaşabiliyor. Eski çağlarda ilaç olarak kullanılan ve şifalı bir bitki olan ekinezya, bugün Seferihisar topraklarında yeniden hayat buldu.