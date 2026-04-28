Schneider Electric ve Deloitte'ten endüstriyel dönüşüm için işbirliği

Schneider Electric, Deloitte ile endüstriyel operasyonlarda yapay zeka destekli dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak amacıyla işbirliği yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugünün kuruluşları, maliyet kontrolünü sürdürürken kurumsal çaplı operasyonları verimli şekilde ölçeklendirme konusunda baskıyla karşı karşıyalar ancak birçoğu hızla değişen pazarlarda uyum sağlama, yenilik yapma ve rekabet etme yeteneklerini sınırlayan geleneksel uygulamalara bağlı kalmaya devam ediyor.

Bu durum, yapay zeka, Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Teknolojiler (BT/OT) entegrasyonu ve dijital platformların yakınsamasının nelerin mümkün olduğunu yeniden şekillendirdiği varlık yoğun endüstrilerde daha da belirginleşiyor.

Bu zorluklarla yüzleşmek ve fırsatlardan yararlanmak teknolojiden çok daha fazlasını gerektiriyor. İşletmelerin kalıcı operasyonel mükemmelliği sağlamak için net stratejilere, kanıtlanmış metodolojilere ve güvenilir ekosistemlere ihtiyacı bulunuyor.

İki şirket, kullanıcılarının endüstriyel operasyonlarını geliştirmesine destek olacak

Organizasyonların dijital çağda rekabet edebilmek adına kurumsal çapta dönüşüm sağlamalarına yardımcı olmak için Schneider Electric ve Deloitte, güçlerini birleştiriyor.

İşbirliği, Deloitte'un IndustryAdvantage deneyimini, Ascend hizmet sunum platformunu, stratejisini, insan, süreç ve teknoloji dönüşümü uzmanlığını, Schneider Electric'in alan uzmanlığı ve amaca yönelik, yapay zeka destekli OT ve yazılım teknolojisiyle bir araya getiriyor.

İşbirliği kapsamında iki şirket, kullanıcılarının BT/OT entegrasyonu ve uçtan uca dijital dönüşüm uygulamalarıyla endüstriyel operasyonlarını modernleştirmesine destek olacak.

Şirketler, eski ve birbirinden kopuk sistemlerin yerine açık ve yazılım tanımlı otomasyon platformlarının daha etkin kullanılmasını hedefleyecek. İşbirliğiyle ayrıca yapay zeka ve gelişmiş analitik çözümlerinin süreçlere entegre edilerek değer yaratma süresinin kısaltılması ve iş sonuçlarına etkinin artırılması amaçlanıyor.

Schneider Electric ve Deloitte, bu kapsamda verimliliği ve dayanıklılığı artıran, değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilen operasyonların oluşturulmasına katkı sunacak. İşbirliği, modernleşme süreçlerinin kurum genelinde benimsenmesini destekleyecek değişim yönetimi çalışmalarını da kapsayacak.

"Kurumlar doğru iş stratejisini doğru dijital ve OT temeliyle birleştiren yol haritasından yoksun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gwenaelle Huet, "Kuruluşlar dönüşmeleri gerektiğini biliyorlar ancak birçoğu iş stratejisini doğru dijital ve OT temeliyle birleştiren bir yol haritasından yoksun. Teknoloji liderliğimizi Deloitte'un operasyonel mükemmelliği ve kurumsal çapta değişimi sağlama konusundaki deneyimiyle birleştirerek, müşterilerimize hız ve güvenle ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları araçları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Deloitte Küresel Akıllı Operasyonlar Lideri Ajai Vasudevan da gerçek dijital dönüşümün, bir organizasyonun rekabet etme ve büyüme şeklinin yeniden icat edilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.

Vasudevan, Schneider Electric'in OT uzmanlığı ve yapay zeka destekli endüstriyel teknolojisiyle birleştirdikleri işbirliğiyle kullanıcılara dönüşüm için yeni yollar ve bunun için gereken operasyonel hassasiyeti sağladığını kaydetti.