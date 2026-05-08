Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Tedarikçileri Geliştirmeye Yönelik İş Birliği İmza Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT'ın uzay ve havacılıkla ilgili sektörlerinde belirlenen firmalara uygun şartlarda kredi verileceğini belirterek, "Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya, uzaya doğru gitme imkanınız olur." dedi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ'ler için Finansman Desteği İmza Töreni, Bakan Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada girişimcileri desteklemenin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımız Kacır'ın başlatmış olduğu, uygun kredilerle sektörü destekleme girişimi noktasında, ben de kendilerini tebrik ediyorum. Bu kapsamda savunma sanayisi, havacılık ve hızlı tren projeleri, birbirini besleyen ve tetikleyen sektörler." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT'ın 6A'yı yerli ve milli üreterek uzaya gönderdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl devreye aldıklarını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu destekle, TÜRKSAT'ın uzay ve havacılıkla ilgili sektörlerinde belirlenen firmalara uygun şartlarda kredi verilecek. Bu, bizim için kıymetli. Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya, uzaya doğru gitme imkanınız olur. Onun için çokça kıymetli buluyorum ve burada sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve sonucunun alınmasının da hep beraber takipçisi olacağız."