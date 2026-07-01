Savunma ve havacılık sanayisinin öncülerinden Ahmet Mithat Ertuğ, son yolculuğuna uğurlandı

Türk savunma ve havacılık sanayisinin gelişimine katkıda bulunan ve önemli sorumluluklar üstlenen iş insanı Ahmet Mithat Ertuğ, son yolculuğuna uğurlandı.

EMGE Elektro Mekanik Gereçler Endüstrisi AŞ kurucusu, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi, OSTİM Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, OSTİM Kooperatifi Üyesi, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Kurucu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ'un cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı Oğultürk Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze namazına, 78 yaşında vefat eden Ertuğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ASO 1 OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, savunma, havacılık ve elektromekanik sanayinin temsilcileri katıldı.

Ahmet Mithat Ertuğ

Türk savunma ve havacılık sanayisinin öncü isimlerinden olan Ahmet Mithat Ertuğ, mühendis ve iş insanı olarak özellikle KOBİ'lerin güçlendirilmesi, sanayi kümelenmesi ve yerli-milli üretim vizyonuyla sektörün gelişimine önemli katkılar sağladı.

Kardeşi Hüseyin Münip Ertuğ ile 1975 yılında küçük bir atölyede başlayan üretimi, OSTİM'in ilk firmalarından biri olan EMGE'ye dönüştürdü.

Yerli ve milli ürünler üretmek ve ambargolara çözüm üretmek motivasyonuyla hareket eden EMGE, ASELSAN ve TUSAŞ'ın stratejik ortağı haline geldi, aralarında Airbus, Boeing, Sikorsky'nin bulunduğu uluslararası firmalara parça üretti.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok özgün projesine katkı sağlayan EMGE, bir dizi ürünün millileştirilmesine imza attı.

Ahmet Mithat Ertuğ'un sektördeki bir diğer önemli katkısı da OSSA Kurucu Başkanlığı oldu. Ertuğ, 2008'de kurulan OSSA'da uzun yıllar bu sorumluluğu üstlendi.

OSSA, savunma ve havacılık ekosisteminde kümelenme kültürünü yerleştirdi ve OSTİM'in önemli bir savunma ve havacılık üssü haline gelmesine öncülük etti.

Ertuğ, ayrıca Ankara Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkan Yardımcılığı gibi sorumluluklar üstlendi.