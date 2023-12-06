Sarıgöl Üzüm Üreticileri TARİŞ Başkanı Ferhat Şen'i ziyaret etti

Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, TARİŞ'in yeni Başkanı Ferhat Şen'i ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennisinde bulundular hem de üzüm üreticilerinin sorunlarını dile getirdiler.

Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri TARİŞ'in yeni Başkanı Ferhat Şen'i ziyaret edip hem hayırlı olsun temennisinde bulundular hem de üzüm üreticilerinin sorunlarından bahsettiler.

Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tüfekçi ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "TARİŞ'in yeni başkanı seçilen Ferhat Şen'i ziyaret ederek hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizle bulunduk. Ziyaretimizde ayrıca üzüm üreticilerinin sorunlarını da dile getirdik. Ziyaretimiz olumlu geçti." dedi. - MANİSA