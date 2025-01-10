Sarıgöl Ovası'ndaki Erken Uyarı İstasyonlarının Bakımı Tamamlandı
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri don ve hava olaylarına karşı uyaran erken uyarı istasyonlarının bakım çalışmalarını tamamladı. Müdür Ahmet Akar, istasyonların hava tahminleri hakkında anında veri ilettiğini açıkladı.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Sarıgöl Ovasında dört ayrı yerde faaliyet gösteren erken uyarı istasyonların bakım çalışmaları yapıldı.
Çiftçileri don ve diğer hava olaylarına karşı uyarı amaçlı kullanılan erken uyarı istasyonlarının bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Sarıgöl Ovasında Afşar, Çavuşlar, Doğuşlar ve Dadağlı mahallelerinde bulunan erken uyarı tahmin istasyonlarımızın bakım ve temizliği yapıldı. Hava tahminleri ve don olayları istasyonlardan veriler anında merkezimize ulaşmakta bizde anında çiftçilerimize ulaştırmaktayız." dedi. - MANİSA