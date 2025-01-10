Üye Girişi
Haberler
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak
Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu
Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık

Sarıgöl Ovası'ndaki Erken Uyarı İstasyonlarının Bakımı Tamamlandı

Sarıgöl Ovası'ndaki Erken Uyarı İstasyonlarının Bakımı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri don ve hava olaylarına karşı uyaran erken uyarı istasyonlarının bakım çalışmalarını tamamladı. Müdür Ahmet Akar, istasyonların hava tahminleri hakkında anında veri ilettiğini açıkladı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Sarıgöl Ovasında dört ayrı yerde faaliyet gösteren erken uyarı istasyonların bakım çalışmaları yapıldı.

Çiftçileri don ve diğer hava olaylarına karşı uyarı amaçlı kullanılan erken uyarı istasyonlarının bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Sarıgöl Ovasında Afşar, Çavuşlar, Doğuşlar ve Dadağlı mahallelerinde bulunan erken uyarı tahmin istasyonlarımızın bakım ve temizliği yapıldı. Hava tahminleri ve don olayları istasyonlardan veriler anında merkezimize ulaşmakta bizde anında çiftçilerimize ulaştırmaktayız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
img

Futbolcuların eşlerini Arabistan'da taciz ettiler
img

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

Tarotta 4. kart ne anlama gelir? Kızılcık Şerbeti kimler ayrılıyor? Tarotta 8. kart ne anlama gelir? Discord açıldı mı 11-12 Ocak Discord son durum ne? Kızılcık Şerbeti kamera arkası görüntüleri var mı? Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Feyza Civelek diziden ayrıldı mı? Kızılcık Şerbeti kim öldü? Son hafta ders işlenecek mi, karne günü ders var mı, yoklama var mı? Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? 11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.