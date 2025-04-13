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Sarıgöl Kaymakamı Don Olayından Zarar Gören Çiftçilerle Buluştu

Sarıgöl Kaymakamı Don Olayından Zarar Gören Çiftçilerle Buluştu
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, don olayından etkilenen üzüm bağlarını inceledi ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ile birlikte don olayından zarar gören bağlarda incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçeye bağlı Afşar ve Bereketli mahallelerinde zirai don afetinden zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Dondan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar'dan bilgiler aldı. Üzüm üreticilerinin sorunlarını dinleyen Kaymakam Dalak, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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