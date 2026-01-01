Haberler

Sarıgöl'de 2025 yılı üzümleri dalında bekletip 2026'nın ilk günü hediye etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi, dalında taze olarak muhafaza ettiği Red Globe üzümlerini 2026 yılının ilk gününde hediye etti. Uygulama, ekonomik faydasının yanı sıra dayanışma modeli olarak da dikkati çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi, 2025 yılı Red Globe üzümlerini dalında taze şekilde muhafaza ederek 2026 yılının ilk gününde eşe, dosta ve komşularına hediye etti. Uygulama hem ekonomik hem de örnek bir dayanışma modeli olarak dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yıllarda üzümlerin dalında uzun süre taze şekilde muhafaza edilmesi uygulamasını benimseyen üreticilerin sayısı artıyor. Geçtiğimiz yıllarda üretici Musa Tokdemir'in başlattığı bu uygulamaya, bu yıl Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nden üzüm üreticisi Osman Tosun da katıldı.

Bağında 10 asma Red Globe üzümü ayıran Osman Tosun, üzümlerini sezonunda kilosu 30 liradan sattıktan sonra bir kısmını dalında bekletmeye başladı. Asmalarda yaprakların neredeyse tamamen dökülmesine rağmen üzümlerin dalında sağlam ve taze kalması dikkat çekti.

Yeni yılın ilk gününde dalından kestiği üzümleri konu komşuya hediye eden Tosun, yaptığı uygulamanın hem kendisini hem de çevresini mutlu ettiğini belirtti.

Osman Tosun, "Bu yıl Red Globe üzümlerimi bağımda beklettim. 2026 yılının ilk günü, dün kestiğim üzümleri eşe, dosta ve komşulara yılbaşı hediyesi olarak dağıtmaya başladım. Üzümlerde en ufak bir bozulma bile olmadı. Dağıttığım üzümler makbule geçti. Bir yerde ürünümün sadakasını vermiş oldum" dedi.

Dalında bekletilen üzümler, hem tazeliği hem de yeni yıl hediyesi olmasıyla çevrede ilgi gördü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası