Sarıgöl'de 2025 yılı üzümleri dalında bekletip 2026'nın ilk günü hediye etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi, 2025 yılı Red Globe üzümlerini dalında taze şekilde muhafaza ederek 2026 yılının ilk gününde eşe, dosta ve komşularına hediye etti. Uygulama hem ekonomik hem de örnek bir dayanışma modeli olarak dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yıllarda üzümlerin dalında uzun süre taze şekilde muhafaza edilmesi uygulamasını benimseyen üreticilerin sayısı artıyor. Geçtiğimiz yıllarda üretici Musa Tokdemir'in başlattığı bu uygulamaya, bu yıl Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nden üzüm üreticisi Osman Tosun da katıldı.

Bağında 10 asma Red Globe üzümü ayıran Osman Tosun, üzümlerini sezonunda kilosu 30 liradan sattıktan sonra bir kısmını dalında bekletmeye başladı. Asmalarda yaprakların neredeyse tamamen dökülmesine rağmen üzümlerin dalında sağlam ve taze kalması dikkat çekti.

Yeni yılın ilk gününde dalından kestiği üzümleri konu komşuya hediye eden Tosun, yaptığı uygulamanın hem kendisini hem de çevresini mutlu ettiğini belirtti.

Osman Tosun, "Bu yıl Red Globe üzümlerimi bağımda beklettim. 2026 yılının ilk günü, dün kestiğim üzümleri eşe, dosta ve komşulara yılbaşı hediyesi olarak dağıtmaya başladım. Üzümlerde en ufak bir bozulma bile olmadı. Dağıttığım üzümler makbule geçti. Bir yerde ürünümün sadakasını vermiş oldum" dedi.

Dalında bekletilen üzümler, hem tazeliği hem de yeni yıl hediyesi olmasıyla çevrede ilgi gördü. - MANİSA