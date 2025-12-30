Haberler

Üzüm bağlarında doğru budama için yerinde eğitim

Üzüm bağlarında doğru budama için yerinde eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Sarıgöl'deki üzüm üreticilerine budama teknikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uygulamalı destek sayesinde üreticiler verimliliği artırmayı hedefliyor.

Manisa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Sarıgöl'de bağ budaması yapan üreticileri sahada ziyaret ederek verim ve bağ sağlığını artırmaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında hummalı bir şekilde devam eden budama çalışmalarına, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri sahada destek veriyor.

Teknik ekipler, bağlarında budama yapan üreticileri yerinde ziyaret ederek doğru budama teknikleri konusunda uygulamalı bilgiler verdi. Ziyaretler sırasında üreticilere ayrıca ölükol hastalığı ile bağlarda görülen odunsu doku hastalıkları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Gün boyunca devam eden uygulamalı budama çalışmaları, üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, sahada birebir verilen teknik destek sayesinde hem verim hem de bağ sağlığı açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

Ülke genelinde 4 günlük alarm! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor