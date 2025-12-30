Üzüm bağlarında doğru budama için yerinde eğitim

Manisa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Sarıgöl'de bağ budaması yapan üreticileri sahada ziyaret ederek verim ve bağ sağlığını artırmaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında hummalı bir şekilde devam eden budama çalışmalarına, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri sahada destek veriyor.

Teknik ekipler, bağlarında budama yapan üreticileri yerinde ziyaret ederek doğru budama teknikleri konusunda uygulamalı bilgiler verdi. Ziyaretler sırasında üreticilere ayrıca ölükol hastalığı ile bağlarda görülen odunsu doku hastalıkları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Gün boyunca devam eden uygulamalı budama çalışmaları, üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, sahada birebir verilen teknik destek sayesinde hem verim hem de bağ sağlığı açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. - MANİSA