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Sarıgöl'de Üreticiler Dolu ve Don Riskine Karşı Önlem Alıyor

Sarıgöl'de Üreticiler Dolu ve Don Riskine Karşı Önlem Alıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları dolu ve don olaylarına karşı doku tülü ile örtülmeye başlandı. Ziraat Odası Başkanlığı, üreticileri 19 Mart ve sonrası için uyararak gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında yaşanabilecek bir dolu olayına karşı üreticiler üzüm bağlarının üzerlerini doku tülü ile örtülerini örtmeye başladı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de üreticileri özellikle 19 Mart ve sonrası için hem dolu hem de don olaylarına karşı uyararak tedbirlerini almalarını istedi.

Mart ayında üçüncü cemrenin de toprağa düşmesinin ardından geride sayılı soğukların kaldığı ve bu soğukların bağlara zarar verdiğini belirten üreticiler zamanında üzüm bağlarını TARSİM sigorta ettirdiklerini ancak işi garantiye almak için dolu tüllerin örtülerek haziran sonuna kadar bağların üzerinde kaldığını ifade ettiler. Örtülerin kalitesine göre 5-8 yıl dayanıklı olduğu ifade edildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 19 Mart tarihini işaret ederek bağcıları uyardı. Ülgen yaptığı açıklamada, "Mart ayının 19 bölgede eksilerin altında soğuk olacağı yönünde bilgiler alınmakta bu aşırı don ve ayaz olması demektir. Yapılacak olan önlem bağlarda lastik, saman gibi maddeler yakılarak don ve ayazdan korumak gerekir. Dolu tül örtme çalışmaları başladı. Haziran ayının ortalarında veya sonlarında bunlar toplanır yerine normal örtüler örtülmeye başlar. Dolu tül faydalı önümüzdeki günlerde dolu olma ihtimali var ancak bölgeye hitap etmez bir bakarsın Sarıgöl'ün doğusu yada başka bir mahallesi olur. Mart 19 veya sonrası olabilecek don tüm bölgeyi etkiler zira çok yerde bağlar açılmış vaziyette Allah korusun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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