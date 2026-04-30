Sarıgöl'de incir hamlesi

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü teknik personelleri, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde incir alanlarında inceleme yaparak üreticilere teknik destek verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde incir üretim alanlarında kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Aydın İncir Araştırma Enstitüsü teknik personelleri ile birlikte yapılan saha çalışmasında, bölgenin incir yetiştiriciliği potansiyeli değerlendirildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde toprak yapısı, iklim şartları, mevcut üretim durumu ve verimlilik kriterleri ele alınırken, üreticilere modern yetiştiricilik yöntemleri konusunda teknik bilgilendirme yapıldı. Uzman ekipler ayrıca üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yetkililer, Sarıgöl'de alternatif ve katma değerli tarımsal üretimin artırılması amacıyla incir yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

Tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceği ifade edildi. - MANİSA

