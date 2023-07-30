Sarıcakaya Belediye Başkanı: Tüketicimiz ucuza yesin ama üreticimizin de emeği yerde kalmasın

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, çiftçinin üretimden memnun olduğunu söyleyerek, tüketicinin ucuza yemek almasıyla birlikte üreticinin de emeğinin değer görmesi gerektiğini belirtti. Çiftçilerin üretimden memnun olduğunu ifade eden Çam, çiftçilerin para kazandığı sürece daha fazla üretim yapabileceklerini söyledi.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, çiftçinin üretimden memnun olduğunu söyleyerek, "Tüketicimiz ucuza yesin ama üreticimizin de emeği yerde kalmasın" dedi.

Hallerde domatesin 20 ile 30 lira arası alındığını belirten Hüseyin Çam, Sarıcakaya'dan İstanbul ve Ankara'ya ürün gönderdiklerini belirtti. Çiftçinin üretimden memnun olduğunu ifade eden ve böyle giderse iyi para kazanacaklarını aktaran Çam, "Emekleri korunsun. Çiftçimiz para kazandığı sürece daha iyisini yapıyor. Daha fazla üretim yapıyor. Burada çiftçilerimiz 365 gün üretim içerisindeler. Tüketicimiz ucuza yesin ama üreticimizin de emeği yerde kalmasın. Bu seviyede giderse domates iyi. Üretim de iyi, çiftçimiz para kazanıyor. Şu an biber, domates, patlıcan, salatalık ve kabak üretimi var. Yaz aylarında ürünlerimiz çeşitlendi. Aslında kışın yeşillik, roka, maydanoz ve tere daha fazla yapılıyor ama şu an ciddi anlamda domates üretimi var" dedi.

Sarıcakayalı üreticiler ise, piyasadan memnun olduklarına değinerek, "Antalya bölgesindeki domateslerin bitmesiyle daha da iyi olacak gibi görünüyor. Şu anda domatesine göre fiyatlar 20 ila 30 lira arası değişiyor. Mevcut üretimden memnunuz. Devletimiz sağ olsun, desteğini esirgemiyor. Biz de Allah'a şükür bir şeyler kazanıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR