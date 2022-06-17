Şaphane'de meyvelerde numune ve denetim çalışmaları - Haberler

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Şaphane'de meyvelerde numune ve denetim çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şaphane'de meyvelerde numune ve denetim çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılan pestisitlerin meyvelerde kalıntı durumunun izlenmesi amacıyla numune ve denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılan pestisitlerin meyvelerde kalıntı durumunun izlenmesi amacıyla numune ve denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılan pestisitlerin meyvelerde kalıntı durumunun izlenmesi amacıyla numune ve denetim çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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