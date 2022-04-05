Şaphane'de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Haberler

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Şaphane'de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şaphane'de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Nadasa Elveda Projesi" çerçevesinde 27 üreticiye İl Özel İdare kaynaklı toplam 640 kilogram Üstün-42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Nadasa Elveda Projesi" çerçevesinde 27 üreticiye İl Özel İdare kaynaklı toplam 640 kilogram Üstün-42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede kuru fasulye tarımı yapan 27 üreticiye 64 dekar alanda ekilmek üzere toplam 640 kilogram Üstün -42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Burhanettin Yavaşi, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve Ziraat Odası Başkanı Telat Bilaloğlu katıldı. - KÜTAHYA

Şaphane'de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Şaphane'de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Şaphane, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haberler

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