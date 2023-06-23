Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Boz Kavlak Fıstığı 280 TL'den Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda boz kavlak fıstığın kilogramı 280 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda boz kavlak fıstığın kilogramı 280 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 15,00 15,00 Buğday Kg 5,52 8,00 Mısır Kg 5,62 6,00 Preseli pamuk Kg 40,50 40,50 Yağlık çiğit Kg 3,00 3,05 Kırmızı kabuklu fıstık Kg 185,65 225,00 Boz kavlak fıstık Kg 280,00 280,00 Ekonomi Kaynak: AA / Yasin Dikme Şanlıurfa Ekonomi Haberler