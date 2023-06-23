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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Boz Kavlak Fıstığı 280 TL'den Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Boz Kavlak Fıstığı 280 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda boz kavlak fıstığın kilogramı 280 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda boz kavlak fıstığın kilogramı 280 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,00

15,00
BuğdayKg5,52

8,00
MısırKg5,62

6,00
Preseli pamukKg40,50

40,50
Yağlık çiğitKg3,00

3,05
Kırmızı kabuklu fıstıkKg185,65

225,00
Boz kavlak fıstıkKg280,00

280,00

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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