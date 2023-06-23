Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Boz Kavlak Fıstığı 280 TL'den Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda boz kavlak fıstığın kilogramı 280 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda boz kavlak fıstığın kilogramı 280 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,00
|15,00
|Buğday
|Kg
|5,52
|8,00
|Mısır
|Kg
|5,62
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|40,50
|40,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,00
|3,05
|Kırmızı kabuklu fıstık
|Kg
|185,65
|225,00
|Boz kavlak fıstık
|Kg
|280,00
|280,00
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi
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