Şanlıurfa'da tarım, turizm, tekstil ve teknolojiyi buluşturacak zirve başlıyor - Haberler

Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında potansiyelinin geliştirilmesi ve istihdamının artırılması için yapılması gerekenlerin konuşulacağı "Urfa 4.0 Zirvesi" yarın başlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif şehirlerinin başında gelen Şanlıurfa, Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı paydaşlığında kentteki bir otelde gerçekleştirilecek ve 2 gün serecek tarihi zirveye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik ile alanında uzman çok sayıda kamu ve özel kuruluşun temsilcileri zirvede sunum ve konuşma yapacak.

Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında potansiyelinin geliştirilmesi ve istihdamının arttırılması için yapılması gerekenlerin ayrıntılı konuşulacağı zirvede, kentin genç nüfusu ile coğrafi imkanlarının doğru ve verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli sinerjinin oluşturulmasına yönelik çözüm önerileri ele alınacak.

Şanlıurfa'nın güçlü sektör paydaşları ile buluşturulacağı zirvede, Türkiye'nin yüksek istihdam ve verimlilik sağlayan küresel rekabetçi bir teknoloji ve tarım üretimi şehrine dönüştürülmesi için yol haritası belirlenecek.

Zirvenin ilk gününde, aralarında HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ın da bulunduğu, alanında uzman 15 üst düzey yönetici, panelde detaylı açıklamalarda bulunacak.

Zirvenin ikinci gününde ise Şanlıurfa ile ilgili çalıştaylar gerçekleştirilecek. Eş zamanlı olarak 4 farklı salonda turizm, tekstil, tarım ve teknoloji konularında kamu, özel sektör ve akademisyenlerin katılacağı toplantılar düzenlenecek.

Zirvede ayrıca "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında da online işe alım oturumları düzenlenerek, istihdama katkı yapılacak. Çalıştay alanında açılacak firma stantları ve etkinliklerle de katılımcılar, farklı ürün ve hizmetler konusunda bilgilendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Urfa 4.0 Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Dr. Cebrail Taşkın, zirvenin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zirveyle tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanında katma değeri yüksek ürün ve servisler geliştirerek ve istihdamı artırarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak bir sinerji oluşturmayı amaçlıyoruz. Zirvede planlanan çalıştaylarda tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanları için gelecek vizyonunu belirleyeceğiz. Bilişim alanında istihdam garantili eğitim programlarını değerlendirerek teknolojinin bu alanlarda aktif ve etkin kullanımı için neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Zirve sonuçları olarak paylaşacağımız eylem planı ile zirve temasındaki alanlarda yapılacak çalışmaları ve çalışmaların takibini sağlayacak yapıyı da duyurmuş olacağız."