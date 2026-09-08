Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarındaki başarısına ilişkin, "OECD ülkeleri arasında 2022'ye kıyasla fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında puanını en fazla artıran ülke Türkiye oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarına göre sıralamasını tüm alanlarda yükselttiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"91 ülke arasında sıralamamız, fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak yükseldi. OECD ülkeleri arasında 2022'ye kıyasla fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında puanını en fazla artıran ülke Türkiye oldu. Son 10 yılda üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi Türkiye. İnsan kıymetimizin yetişmesine her daim öncelik veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i ve tüm eğitim camiamızı yürekten kutluyorum. TÜBİTAK ve tüm kurumlarımızla, TEKNOFEST'lerle, DENEYAP'larla, Bilim Merkezlerimizle öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA