Sanayi Üretimi Yüksek Teknolojide Artış Gösterdi
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, haziran ayı sanayi üretim verilerini açıkladı ve yüksek teknoloji ürün grubunda en yüksek artışın yaşandığını belirtti. Sanayi üretim endeksi yıllık %8,3 arttı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, haziran ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin, "En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "Sanayicilerimiz güçlü üretimi sürdürüyor. Haziran ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi. En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
