Samsung'un 34 ürününe TÜV Rheinland'dan karbon sertifikası

Samsung Electronics'in 2026 model televizyon ve "soundbar" serilerinde yer alan 34 ürünü, Almanya merkezli sertifikasyon kuruluşu TÜV Rheinland'dan "Düşük Karbon (Product Carbon Reduction)" ve "Ürün Karbon Ayak İzi (Product Carbon Footprint)" sertifikaları aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sertifikalar Samsung'un ürün yelpazesinin çevre dostu niteliğini güçlendirirken karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarını da yansıtıyor.

OLED TV'ler, The Frame Pro ve amiral gemisi HW-Q990H soundbar dahil olmak üzere 14 premium ekran ve ses ürünü "Düşük Karbon" sertifikası alırken, Micro RGB ve Mini LED TV'lerin yer aldığı 20 ürün ise "Ürün Karbon Ayak İzi" sertifikasına layık görüldü.

TÜV Rheinland, üretimden nakliye ve kullanıma, atık imhasına kadar tüm yaşam döngüsünde sera gazı emisyonlarını değerlendiren uluslararası standartları karşılayan ürünlere "Ürün Karbon Ayak İzi" sertifikası veriyor.

"Düşük Karbon" sertifikası ise "Ürün Karbon Ayak İzi" sertifikasına sahip olup önceki modellere kıyasla karbon emisyonlarında ölçülebilir azalma sağlayan ürünlere veriliyor.

Bu kapsamda her iki sertifikayı da alan HW-Q990H modeli, Samsung'un sürdürülebilirlik yaklaşımının ekran ürünlerinin ötesine uzandığını ortaya koyuyor.

Samsung'un Neo QLED modeli, 2021'de 4K veya daha yüksek çözünürlüğe sahip televizyonlar arasında "Düşük Karbon" sertifikası alan ilk model oldu.

Söz konusu tarihten itibaren şirket, QLED, OLED, Lifestyle TV'ler, monitörler ve dijital tabelaları kapsayan sertifikalı ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor.

Çalışmalar, Samsung'un premium ekran ve ses kategorilerindeki konumunu desteklerken şirket, 20 yıldır küresel televizyon pazarında, 12 yıldır ise soundbar segmentinde ilk sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Taeyong Son, ürünler genelinde karbon emisyonlarını azaltma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Son, "Premium ekran ve ses sistemlerinde dünya lideri Samsung için sürdürülebilirlik, inovasyonların vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Böylece tüketiciler, en yeni teknolojileri kullanmak ile sorumluluk bilinci daha yüksek ürün deneyimleri yaşamak arasında seçim yapmak zorunda kalmıyor." ifadelerini kullandı.