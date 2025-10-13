Samsung, Robot Süpürgelerine IoT Güvenlik Sertifikası Aldı

Samsung Electronics, iki robot süpürge serisi "Bespoke AI Jet Bot Steam" ve "Bespoke Jet Bot Combo" ile Bespoke AI buzdolaplarının Almanya merkezli global sertifikasyon kurumu TÜV Nord'dan IoT Güvenlik Sertifikası aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung dijital ev ürünlerinin ilk kez TÜV Nord güvenlik sertifikası alması, şirketin hem ev ürünleri teknolojilerindeki hem de veri güvenliği alanındaki başarısını bir kez daha vurguladı.

IECEE tarafından akredite edilmiş ulusal sertifikasyon kurumu TÜV Nord, dünya çapında kabul görüyor. Sertifikasyon, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından oluşturulan ETSI EN 303 645 standardına dayanıyor.

Bu standart, tasarım ve geliştirmeden dağıtıma ve kullanmaya kadar tüketicilere yönelik IoT cihazlarının yaşam döngüsü boyunca güvenliğini ve gizlilik gereksinimlerini tanımlıyor.

Sertifikasyonun temel kriterleri arasında, veri şifreleme, kimlik doğrulama, erişim kontrolü, güvenli yazılım güncellemeleri, kişisel veri koruma ve güvenlik açığı yönetimi yer alıyor.

Avrupa pazarı, Radyo Ekipmanları Direktifi (RED) güncellemeleriyle ve yakında yürürlüğe girecek Siber Dayanıklılık Yasası ile (CRA), güvenlik gerekliliklerini şimdiden sıkılaştırmaya başlıyor. Bu açıdan TÜV Nord sertifikası, Samsung'un, yenilenen uluslararası standartları karşılamaya yönelik hazırlıklarının ve bağlantılı ortamlarda kullanıcıları koruma taahhüdünün altını çiziyor.

Samsung, kullanıcı verilerini çok katmanlı korumayla güvence altına alan kapsamlı Knox güvenlik teknolojisi yelpazesi altında ev ürünlerini güçlendiriyor. Sunulan çözümler arasında, cihaz açıldığında yetkisiz yazılım değişikliklerinin doğrulanması da bulunuyor. Ayrıca robot süpürgelerden gelen tüm video görüntüleri ve kullanıcı komutları şifreleniyor, bu şifreler yalnızca hedeflenen yerde çözülüyor.

Sertifika alan 2025 Bespoke AI buzdolapları ve Bespoke AI Jet Bot Steam ürünleri, Knox Matrix ve Knox Vault entegrasyonuyla güvenlik özelliklerini daha da geliştiriyor. Knox Matrix, cihazlar arasında karşılıklı güvenlik kontrolleri yaparak veri hırsızlığı riski durumunda kullanıcıları anında uyarıyor. Knox Vault ise şifreler gibi hassas kişisel bilgileri özel bir alt donanım sisteminde işleyip depolayarak bu verileri güvence altına alabiliyor.

Bespoke AI Jet Bot Steam ve Bespoke AI buzdolabı, Türkiye'de gelecek yıl ocak ayında kullanıcılarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri İş Birimi Ar-Ge Ekibi Başkanı Jeong Seung Moon, akıllı ev güvenliğine yönelik global ilginin artarken Samsung'un, Knox güvenlik platformuyla güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Moon, "Alınan sertifikalar, güvenlik teknolojilerimizin gücünü teyit ediyor. Müşteri verilerini korumaya yönelik farklılaşan koruma çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.