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Samsun Manda Birliği: Manda Sayısında Ciddi Düşüş Yaşanıyor

Samsun Manda Birliği: Manda Sayısında Ciddi Düşüş Yaşanıyor
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Samsun Manda Birliği Başkanı İsmail Metin, Türkiye'de manda sayısının 1980'lerdeki 1 milyonluk rakamdan 22 bine düştüğünü belirterek, genç çiftçilere yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Manda sektörünün geleceği için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Samsun Manda Birliği Başkanı İsmail Metin, 22 bin manda sayısı ile Türkiye'de birinci sırada olduklarını belirterek, "Bu rakamlar geçen yıllara göre kıyaslandığında çok düşük. 1980'lerde bu sayı yaklaşık 1 milyondu. O döneme göre ciddi bir düşüş yaşandı. Manda yetiştiriciliğini geleceğe taşımak için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'de en fazla manda yetiştiriciliğinin yapıldığı Samsun'da en çok manda Bafra ilçesinde bulunuyor. Samsun, 22 bin manda sayısı ile Türkiye'de en fazla yetiştiriciliğin yapıldığı il konumunda bulunurken, sadece Bafra ilçesinde yaklaşık 1O bin adet manda mevcut.

"Üretim geçen yıllara göre ciddi şekilde azaldı, çalışacak hayvan bakıcısı dahi bulamıyoruz"

Samsun Manda Birliği Başkanı İsmail Metin, yaptığı açıklamada, 1980'li yıllarda il genelinde manda sayısının 1 milyona ulaştığını, o günden bu yana ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. Türkiye'de manda yetiştiriciliğinin yeniden canlanmasında, 2008 yılında Samsun'da kurulan Türkiye'nin ilk manda birliğinin ve devlet desteklerinin etkili olduğunu kaydeden Metin, "2009 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği desteklerle manda sayısında artış yaşandı. Ayrıca Anadolu Islah Projesi gibi çalışmalar da popülasyonun artmasına büyük katkı sağladı. Gençlerimiz, manda yetiştiriciliği gibi zorlu bir işe sıcak bakmıyor. Tarım ve hayvancılık ağır bir iş; sabah-akşam mesaiyle sınırlı değil. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalışmayı gerektiriyor. Üstelik sosyal hayat da kısıtlanıyor. Bu durum gençlerimizi sektörden uzaklaştırıyor. Kendi çiftliğimde bile çalışacak hayvan bakıcısı bulamıyoruz" diye konuştu.

"Genç çiftçilere yönelim teşvikler arttırılmalı"

Bu konuda genç çiftçilere verilen teşviklerin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Metin, manda ürünlerinin ekonomiye ciddi bir katkısının olduğuna değinerek, "Ürünlerin markalaşması, sektörü kalkındırmak için büyük bir adım. Ancak üretim maliyetleri, yem fiyatları gibi sorunlar nedeniyle bu alanda da sıkıntılar yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.

Başkan İsmail Metin, sektörün devamlılığı için ellerinden geleni yaptıklarını, bu sektörün gelecek nesillere taşınması gereken bir değer olduğunu da sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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