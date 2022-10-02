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Samsun haberleri... Havza TSO'da meclis ve meslek komitesi seçimi

Ekonomi Haberleri

Samsun haberleri... Havza TSO'da meclis ve meslek komitesi seçimi

Samsun haberlerine göre Samsun Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleştirilen meclis ve meslek komitesi seçimlerinde mevcut Başkan Erkan Acarı'ın beyaz listesi 157 oy ile kazandı.

Samsun Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleştirilen meclis ve meslek komitesi seçimlerinde mevcut Başkan Erkan Acarı'ın beyaz listesi 157 oy ile kazandı.

Havza TSO binasında gerçekleştirilen meclis ve meslek komitesi seçimlerinde oy hakkı olan 286 üyenin 185'i oy kullandı. Yapılan sayım işlemi sonucunda mevcut Başkan Erkan Acar'ın beyaz listesi 10 meclis üyeliği ve 5 meslek gurubu ile 5 gruptan 25 komite üyeliğinin tamamını alarak büyük bir zafer aldı. İki liste halinde gidilen ve 185 oyun kullanıldığı, 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde mevcut başkan Erkan Acar'ın beyaz listesi 157 oy aldı. Rakibi olan turuncu liste ise 16 oyda kaldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, "Üyelerimizin güven ve teveccühleri ile 5 komitenin ve 10 meclis üyeliğinin tamamını aldık. Kazanan Havza, kazanan istikrar ve gelişme oldu. İnşallah 7 Ekim tarihinde yapılacak olan ilk meclis toplantımız ile yönetim kurulumuz ve meclisimizi oluşturarak Havzamıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Meclis üyeleri, düzenlenecek ilk meclis toplantısında Havza TSO yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı ile yönetimi seçecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erkan Acar Samsun Ekonomi Haberler

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