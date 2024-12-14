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Samsun, GSYH Büyümesine Pozitif Katkı Veren İlk 20 İl Arasında 5. Sırada

Samsun, GSYH Büyümesine Pozitif Katkı Veren İlk 20 İl Arasında 5. Sırada
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine pozitif yönde katkı sağlayan iller arasında 5. sırada yer aldı. 2023 yılında Türkiye'nin kişi başı GSYH'sı 13 bin 243 dolara yükselirken, Samsun ekonomisi de bu büyümeye önemli bir katkı sağlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine 'pozitif yönlü katkı' veren ilk 20 il arasında 5'inci sırada yer aldı.

GSYH, belirli bir dönemde yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini gösteriyor. TÜİK, il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye geneli 2014 yılında kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla 26 bin 624 TL'den 2023 yılında 311 bin 110 TL'ye yükseldi. Bu rakam dolar bazında ise 12 bin 178 dolardan, 13 bin 243 dolara çıktı.

Samsun, GSYH'de pozitif yönlü katkı veren 5'inci il oldu

Verilerde Samsun ekonomisinin Türkiye ekonomisine olumlu katkısına da yer verildi. GSYH'de pozitif yönlü katkı veren İstanbul (1,65), Ankara (0,96), Kocaeli (0,27), Antalya'nın (0,22) ardından Samsun ve Bursa (0,17) zincirlenmiş hacim endeksiyle gayrisafi yurt içi hasılaya pozitif katkı veren ilk 5 il arasında yer aldılar. Bu iller, ilk 20 sırada yer alan Adana, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Şırnak, Konya, Şanlıurfa, Eskişehir, İzmir, Van, Muğla, Balıkesir ve Trabzon gibi illeri geride bıraktılar.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller, Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada son 5 sırada yer alan iller ise Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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