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Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine 13 Bin 44 Başvuru

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Samsun'da 2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru yapıldı. Başvuruların 12 bin 641'i sonuçlandırıldı ve 6 bin 364'ü tüketici lehine sonuçlandı.

Samsun'da 2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru oldu. 12 bin 641 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Başvuruların 6 bin 364'i tüketici lehine sonuçlandırıldı.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve İl Tüketici Hakem Heyeti, 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Müdür Turpçu ve heyet üyeleri yapılan çalışmalar hakkında Orhan Tavlı'ya bilgi verdi. Samsun Valiliği tarafından paylaşılan bilgiye göre Samsun'da 1'i Ticaret İl Müdürlüğü'nde, 3'ü ilçe kaymakamlıklarında olmak üzere 4 Tüketici Hakem Heyeti bulunuyor. 2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru oldu. 12 bin 641 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Başvuruların 6 bin 364'i tüketici lehine sonuçlandırıldı. 1 Ocak ile 18 Mart 2024 tarihleri arasında ise Tüketici Hakem Heyetlerine 2 bin 594 başvuru oldu. 3 bin 25 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Başvuruların bin 537'si tüketici lehine sonuçlandırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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