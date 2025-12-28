Samsun'da simit fiyatlarına yüzde 20 artış yapıldı. 85 gram simit fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit'in imzasıyla yayımlanan yeni fiyat tarifesi bugün yürürlüğe girdi. Son olarak 2 Şubat tarihinde 80 gramı 10 TL'den satılan simitin 85 gramı ise 12,5 TL'ye satılmaya başlanmıştı. Yeni tarifenin bugün yürürlüğe girmesiyle 85 gram simidin fiyatı 15 TL oldu.

Buna göre ilde simit fiyatları yılbaşı öncesi yüzde 20 arttı. - SAMSUN