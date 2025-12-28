Haberler

Samsun'da simit fiyatlarına yüzde 20 artış

Samsun'da 85 gram simidin fiyatı 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Fırıncılar Odası'nın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Samsun'da simit fiyatlarına yüzde 20 artış yapıldı. 85 gram simit fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit'in imzasıyla yayımlanan yeni fiyat tarifesi bugün yürürlüğe girdi. Son olarak 2 Şubat tarihinde 80 gramı 10 TL'den satılan simitin 85 gramı ise 12,5 TL'ye satılmaya başlanmıştı. Yeni tarifenin bugün yürürlüğe girmesiyle 85 gram simidin fiyatı 15 TL oldu.

Buna göre ilde simit fiyatları yılbaşı öncesi yüzde 20 arttı. - SAMSUN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

