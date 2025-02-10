Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Ocak Ayında 124 Bin Yolcu Hizmet Aldı

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Ocak ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 111 bin 595, dış hat yolcu trafiği 12 bin 606 oldu. Böylece Ocak'ta toplam 124 bin 201 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında, Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 217, dış hatlarda 123 olmak üzere toplamda bin 340'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda bin 154 ton oldu. - SAMSUN