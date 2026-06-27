Haberler

Salihli'nin tarihi köyündeki kadınlar ceviz reçeli yapımını öğrendi

Salihli'nin tarihi köyündeki kadınlar ceviz reçeli yapımını öğrendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmak amacıyla kadın üreticilere ceviz reçeli yapımı konusunda uygulamalı eğitim verdi. Programın ilk uygulaması Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, mahallelerde yetiştirilen tarımsal ürünlerin katma değer kazanarak ekonomiye ve sofralara daha fazla katkı sağlaması amacıyla eğitim çalışmalarına başladı. Programın ilk uygulaması tarihi Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Mahallede yaygın olarak yetiştirilen cevizin farklı şekillerde değerlendirilmesini hedefleyen çalışma kapsamında, kadın üreticilere ceviz reçeli yapımı konusunda uygulamalı eğitim verildi. Kemer Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa mahallede yaşayan kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde katılımcılara ceviz reçeli yapımının tüm aşamaları anlatılırken, uygulamalı çalışmalarla üretim süreci de gösterildi. Böylece kadın üreticilerin hem ürün çeşitliliğini artırmaları hem de ekonomik değer oluşturabilecek yeni üretim alanları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, mahallelerde yetiştirilen ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilerek katma değer oluşturulmasının amaçlandığını belirtti. Eğitim çalışmalarının önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde ve farklı ürünler üzerine de devam edeceği ifade edildi.

Yürütülen çalışmalarla kırsal kalkınmanın desteklenmesi, kadın üreticilerin üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması ve yerel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar

Erdoğan'dan olay benzetme: Bir Frankenstein ürettiler...
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Annesinin sözlerini ilk kez anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef

Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu