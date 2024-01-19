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Salihli Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 111 Zam Yapıldı

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Salihli Belediyesi'nde 2024 yılı için yüzde 111 oranında zam yapılarak en düşük maaş 25 bin lira oldu. Belediye Başkanı Zeki Kayda, yapılan zamla ilgili açıklama yaptı.

Salihli Belediyesi'nde 2024 yılı için yüzde 111 oranında zam yapılarak en düşük maaş 25 bin lira oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye birimlerinde çalışan işçilerin aylık ücretlerine yüzde 111 zam yaparak en düşük işçi maaşını 25 bin lira olarak açıkladı.

Başkanlık makamında, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve Salihli Belediyesi Personel A. Ş. Yönetimi ile gerçekleşen görüşme sonunda açıklama yapan Başkan Kayda, "Belediyemiz birimlerinde hep birlikte gece gündüz özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın aylık ücretlerine, Belediye-İş Sendikamız ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde toplamda %111 zam yaparak şirket işçilerimizin en düşük net aylık maaşlarını 25 Bin TL olarak belirledik. Yapmış olduğumuz bu tarihi zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını diler, ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte güle güle harcamanızı temenni ederim. Her şey Salihli'miz için. Birlikte nice güzel yarınlara" dedi.

Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin de "İşçilerin hakkını koruyan, emeklerinin karşılığını veren Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya sendika üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Salihli Belediyesi Zeki Kayda Salihli Manisa Yerel yönetim Ekonomi Güncel Haberler

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