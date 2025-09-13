Sakızdaki Mikroplastikler Sağlığı Tehdit Ediyor

Medipol Bahçelievler Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, sakızlarda bulunan mikroplastiklerin uzun süreli tüketimle vücutta birikebileceğini, bunun da sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser türleri açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, gün içinde stresle başa çıkmak, nefes tazelemek ya da sadece alışkanlık olarak kullanılan sakızlar, fark etmeden vücuda zararlı maddelerin giriş kapısı olabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Abdullah Sakin, yapılan araştırmalara dikkati çekerek "Sakızın içinde yer alan mikroplastik parçacıklar tükürükle birleşip kana karışabiliyor, bu da uzun vadede sindirim sistemi rahatsızlıkları ve hatta kanser riskini artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sakız yoluyla vücuda alınan mikroplastiklerin zamanla kana karışabildiğini belirten Sakin, özellikle çocuklarda uzun süreli maruziyetin sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser türleri açısından risk oluşturabileceğini vurguladı.

Sakin, özellikle solunum yoluyla alınan mikroplastiklerin akciğer kanseriyle ilişkilendirildiğini aktardı.

Mikroplastiklerin sakız yoluyla ağızdan alınarak vücuda geçebileceğini aktaran Sakin, "Bu parçacıklar sindirim yoluyla emilerek kana karışabiliyor. Uzun süreli maruziyetin sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğine dair çeşitli çalışmalar mevcut." ifadelerini kullandı.

Sakin, sakızlarda bulunan mikro miktardaki plastik parçaların çocukluk çağından itibaren düzenli tüketimle birikmesinin, ilerleyen yıllarda sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekti.

Çocukların sakızlara daha çok yöneldiğini belirten Sakin, "Renkli ambalajlar, tatlandırıcılar ve çeşitli aromalar çocukları cezbediyor. Mikroplastiklere en uzun süre maruz kalacak grup da bu yaş grubudur. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren alışkanlıkları şekillendirmek ve sakız tüketimini sınırlandırmak önemlidir." uyarısında bulundu.

Mikroplastiklerin doğrudan kansere yol açtığına dair kesin ve geniş kapsamlı kanıtlar henüz bulunmamakla birlikte, birçok küçük çaplı araştırmanın riskleri göz ardı etmemek gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Sakin, sağlıklı gıda tüketimini teşvik ederek, hem hava kirliliği hem de mikroplastik gibi çevresel tehditlere karşı çocukların korunabileceğinin altını çizdi.