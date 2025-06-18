Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde 30. Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle düzenlenen mezuniyet töreninde Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 30. kez verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, merhum Sakıp Sabancı tarafından 1994'te gençlerin eğitimdeki başarılarını teşvik etmek amacıyla başlatılan ve Sabancı Vakfı'nın sorumluluğunda sürdürülen ödüller, bu yıl da dereceye giren öğrencilere sunuldu.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden birincilikle mezun olan Hacer Nisa Ayhan 25, ikinci olan Elif Nur Sorkun 15, üçüncü olan Bedirhan Beşaltı ise 10 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası tutarında ödül kazandı. Törene, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve okul müdürü Yücel Çilingir katıldı.

Türkiye'nin köklü liselerinden olan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden bu öğretim yılında 163 öğrenci mezun olurken, her yıl olduğu gibi bu yıl da mezunlar arasından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Sakıp Sabancı Başarı Bursu" verilecek.

Ayrıca YKS'de herhangi bir puan türünde sıralamada ilk 20 bin öğrenci arasına girerek Sabancı Üniversitesi'ne yüzde 50 burslu olarak yerleşen öğrencilerden en yüksek yerleşme sıralama başarısı elde eden 3 öğrenciye de Sabancı Üniversitesi öğrenim ücreti muafiyeti sunulacak.

"Sakıp Sabancı'nın eğitime verdiği önem"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye genelinde 120'den fazla kalıcı esere imza attıklarını belirterek, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nin merhum Sakıp Sabancı'nın eğitime verdiği önemin yaşayan bir simgesi olduğunu vurguladı.

Safkan, eğitime yapılan yatırımların en kıymetli yatırımlar olduğuna inandıklarını belirterek, eğitim yılının başında okulda hizmete alınan spor salonu ve sanat atölyelerinin bu vizyonun bir parçası olduğunu kaydetti.

Safkan, "1994'ten bu yana Sakıp Sabancı'dan bize miras kalan Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri ile bu okuldan derece ile mezun olan öğrencileri ödüllendiriyoruz. Akademik başarıyı teşvik ederken, Sakıp Bey'in eğitim alanındaki misyonunu da yaşatmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Törenden önce okulun bahçesine yerleştirilen zaman kapsülüne de değinen Safkan, bu özel anın gelecek nesillere bir iz bırakmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.