Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 91,43 Liradan İşlem Gördü
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,43 liradan işlem gördü. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Kabuklu fındık (Kg) - 91,43 TL, Ayçiçek yağı (Litre) - 26,45 TL, İç fındık (11-13 mm) (Kg) - 222,10 TL, Mısır dane (Kg) - 5,47 TL. TS: Tacir Satışı
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,43 liradan işlem gördü.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|91,43
|Ayçiçek yağı
|Litre
|TS
|26,45
|İç fındık (11-13 mm)
|Kg
|TS
|222,10
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,47
Kaynak: AA / Ekonomi