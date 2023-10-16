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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 91,43 Liradan İşlem Gördü

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,43 liradan işlem gördü. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Kabuklu fındık (Kg) - 91,43 TL, Ayçiçek yağı (Litre) - 26,45 TL, İç fındık (11-13 mm) (Kg) - 222,10 TL, Mısır dane (Kg) - 5,47 TL. TS: Tacir Satışı