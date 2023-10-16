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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 91,43 Liradan İşlem Gördü

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,43 liradan işlem gördü. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Kabuklu fındık (Kg) - 91,43 TL, Ayçiçek yağı (Litre) - 26,45 TL, İç fındık (11-13 mm) (Kg) - 222,10 TL, Mısır dane (Kg) - 5,47 TL. TS: Tacir Satışı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,43 liradan işlem gördü.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgTS91,43
Ayçiçek yağıLitreTS26,45
İç fındık (11-13 mm)KgTS222,10
Mısır daneKgTS5,47
TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Mısır Ekonomi Haberler

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