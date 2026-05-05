Savunma Sanayii Başkanlığı ve Zyrone Dynamics arasında imza töreni gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Zyrone Dynamics arasında 'Döner Kanatlı Mini Kargo İHA Sistemi Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No: 1' imzalandı. Tören, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Fuar kapsamında "Döner Kanatlı Mini Kargo İHA Sistemi Tedarik Projesi Sözleşme Değişikliği No: 1" imza töreni düzenlendi. Tören, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve Zyrone Dynamics Genel Müdürü Ayşenur Çalışkan Kanber'in katılımıyla gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, burada yaptığı konuşmada, insansız hava araçlarında çok sayıda, çok yetenekli, kendini ispatlamış firmaların olduğunu ifade ederek, Zyrone Dynamics'in de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Uçar, çok önemli bir boşluğu dolduracak bir ürünün envantere kazandırılacağını ifade ederek, "Bütün dünyaya da ihracat potansiyeli olacağını düşünüyoruz." dedi.

Zyrone Dynamics Genel Müdürü Ayşenur Çalışkan Kanber ise Zyrone Dynamics ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan bu sözleşmenin kendileri için onur olduğunu ifade etti.

Daha önce sahada edinilen tecrübelerin ordunun farklı kuvvetlerinde yaygınlaşmasının Zyrone Dynamics için son derece gurur verici bir unsur olduğuna işaret eden Kanber, "Daha da yaygınlaşarak yurt dışında da bu kullanımın artmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Türk
