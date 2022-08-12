Haber : Sağlıkçılara Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Bakan Koca müjdeyi bizzat verdi - Haberler

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Sağlıkçılara Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Bakan Koca müjdeyi bizzat verdi

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Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

YÖNETMELİK DİLİNİ TERCÜME ETTİ

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

"KİTAP GİBİ SAĞLAM"

Sağlık Bakanı Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" ifadelerini kullanarak yayımlanan yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.

Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Ekonomi

Fahrettin Koca Sağlık Ekonomi Haberler

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Yorumlar (17)

Samet Can:

Malesef doktor disinda hic bir saglik personelini memnun etmeyen bir yonetmelik.milet yine bizden borc para usteyecek maasiniz 3 kat oldu diyecek oysa bize bir sey yok milete nasil inandiracaz kendimizi bordrolarimizi yanimizda tasiyacaz sanirim yoksa kimse inanmaz bize.

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Samet Can:

Sadece doktorlara iyidir.hemşireye ebeye laboranta vb hic bisi yok hepsini okudum.doktor 9 bin hemsire ise 500 tl alcak bu mu mujde.saglik bakanligi adini doktor bakanligi gapmalidir biz saglikciyiz bir seyden yararlanamiyoruz

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Mehmet Olcay:

Sağlık sistemi komple özelleşmeli. Amerika ve Avrupa'daki gibi olmalı. Herkes özel sağlık sigortası kapsamında ödediği para kadar hizmet almalı. Elalemin maaşını ve masrafını biz neden ödüyoruz? Herkes devamlı olarak kayrılmak istiyor.

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