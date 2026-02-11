Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı, ocakta 4 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak ayında toplam 4 milyon 189 bin 975 yolcu ağırlandı. 2025 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 14 artış meydana geldi.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak ayında 4 milyon 189 bin 974 yolcuya hizmet verilirken, 23 bin 688 uçak iniş kalkış yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 2026 yılı ocak ayı uçuş ve yolcu sonuçlarını yayımladı. Yayımlanan verilere göre, söz konusu ayda iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda ise 14 bin 209 yolcu olmak üzere toplam 4 milyon 189 bin 975 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılının ocak ayına kıyasla, Sabiha Gökçen'de toplam yolcu trafiğinde yüzde 14 artış kaydedildi. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere toplam 23 bin 688 uçak iniş kalkış yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
