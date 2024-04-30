Sabancı Holding'in Kurucusu Sakıp Sabancı Anıldı

Sabancı Holding'in 20 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Sabancı aile kabristanında gerçekleştirilen törene, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın kızları Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi ( Ceo ) Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri, Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ile aile dostları katıldı.

Törende konuşan Sabancı Holding CEO'su Alper, aralarından ayrılışının üstünden 20 yıl geçen Sakıp Sabancı'nın, Türk halkının gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Alper, Sakıp Sabancı'nın aradan geçen yıllara rağmen, pozitif enerjisi, cana yakınlığı, samimiyeti, çalışkanlığı, ince zekası ve sağduyusuyla hala akıllarda ve kalplerde olduğunu dile getirdi.

"Sakıp Sabancı'nın ortaya koyduğu vizyon ve değerler doğrultusunda işlerimizi yürütüyoruz"

Cenk Alper, Sakıp Sabancı'nın yeni fikirlere önem veren ve çağının çok ötesini görebilen vizyoner bir lider olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de bugün rahmetli Sakıp Sabancı'nın ortaya koyduğu vizyon ve değerler doğrultusunda işlerimizi yürütüyoruz ve ona layık olmaya gayret ediyoruz. Cumhuriyetimiz ile yaşıt bir Topluluk olarak, aklın ve bilimin izinde, önümüzdeki dönemde imza atacağımız işlerin dünyadaki en iyi örnekler arasında olmasını ve fark yaratmasını hedefliyoruz. Sakıp Sabancı'nın bizlere öğrettiği gibi, çağımızın gereklerini yakalamak için her zamankinden daha çok çalışıyoruz.

Onun vizyonu ve ışığı doğrultusunda yarınlara emin adımlarla ilerlerken, insana ve topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmeyi de sürdürüyoruz. Sabancı Topluluğu olarak, 'Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştirerek', Topluluk vaadimiz doğrultusunda 'Dünyanın Sabancı'sı' olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm Sabancı Topluluğu olarak rahmetli Sakıp Sabancı'yı bir kez daha şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz."

Sabancı, 20 yıl önce hayata veda ederken 71 yılda sayısız eser bıraktı

Türkiye'nin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere ulaşabilmesi için sanayi, kültür, sanat, eğitim gibi pek çok alanda katkı sunan Sabancı Holding'in merhum yönetim kurulu başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004'te vefat etti.

Mütevazılığı, çok yönlü kişiliği, kendine has üslubu ve insanlarla kurduğu samimi ilişkileriyle gönülleri kazanan, Türk halkının kendisine duyduğu sevgiyi "Sakıp Ağa" diyerek gösterdiği başarılı iş insanı Sakıp Sabancı, stajyer memurlukla başlayıp holding sahipliğine uzanan iş tecrübelerini ve hayat hikayesini anlattığı 13 kitap yazdı.

Yurt içi ve yurt dışında farklı alanlarda birçok ödüle layık görülen Sabancı, 20 yıl önce hayata veda ederken 71 yıllık ömründe sayısız eser bıraktı.